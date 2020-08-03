В Steam назвали самое популярное «железо» у игроков

Valve опубликовала результаты опроса о самом популярном «железе» пользователей, который проводила в июле 2020 года.

Вот как выглядит средний компьютер игроков в июле 2020 года:

Вот как выглядят средние характеристики пользователей MacOS:

Вот как выглядит топ видеокарт:

Вот как выглядит топ процессоров:

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения игр, текстовую и голосовую связь между игроками.