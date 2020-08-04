EA Sports представила официальный трейлер FIFA 21, показав игровой процесс

Компания EA Sports обнародовала новый видеоролик с демонстрацией геймплея FIFA 21. Разработчик продемонстрировал реалистичное поведение футболистов. Также упор был сделан на демонстрацию новой системы дриблинга Agile.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале EA Sports FIFA.

FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на Xbox Series X и PS5 на новом движке Unreal Engine 5. Однако EA Sports опровергла эту информацию.

EA Sports даёт возможность снизить общую стоимость выбранной версии FIFA 21. Стоимость стандартного издания игры на PlayStation 4 составляет 4899 рублей, но её можно уменьшить ещё на 20%. Подробная инструкция доступна на «Чемпионате».