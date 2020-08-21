Представлена первая часть саундтрека игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World представила первую часть официального саундтрека к игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Продолжительность композиции 108 Bits of the Zone составила 108 секунд. На сайте игры доступны ещё две композиции — Cypher и Mass.

В официальной группе игры «ВКонтакте» ролик предваряет сообщение: «С возвращением, сталкер. Наслаждайся самой первой частью официального саундтрека S.T.A.L.K.E.R. 2. Чувствуешь нарастающее напряжение? Как встают дыбом волосы на затылке? Приготовься к новому смертельному путешествию: в Зоне что-то изменилось...»

Первый трейлер игры был представлен на Xbox Games Showcase. S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году на Xbox Series X и РС и будет бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. Точная дата релиза пока не объявлена.

Видео можно посмотреть на официальном канале GSC Game World на YouTube.