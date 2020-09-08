Раскрыты цены и даты выхода Xbox Series X и и Xbox Series S

В YouTube появилось видео, посвящённое дизайну младшей версии консоли нового поколения Microsoft под названием Xbox Series S. Видео опубликовал известный журналист и инсайдер Брэд Самс.

Права на видео принадлежат Microsoft. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте пользователя Brad Sams.

Также стало известно, что Xbox Series S будет стоить $ 299, XSX — $ 499, обе системы поступят в продажу 10 ноября. Об этом сообщает издание Windows Central.

Xbox Series X, ранее известная как Project Scarlett, находящаяся в разработке домашняя игровая консоль американской компании Microsoft. Xbox Series X должна стать новой игровой консолью в серии Xbox и преемницей Xbox One. Microsoft раскрыла первые подробности о своей консоли следующего поколения 10 июня 2019 года на международной выставке компьютерных игр E3 2019. Официальный анонс консоли состоялся 12 декабря 2019 года на мероприятии The Game Awards 2019. Конкурентом Xbox Series X среди игровых платформ следующего поколения должна стать будущая консоль из серии PlayStation от Sony — PlayStation 5.