Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Всё ради экономии места. Консоли от Microsoft будут поддерживать частичное удаление игр

Всё ради экономии места. Консоли от Microsoft будут поддерживать частичное удаление игр
Киберспорт 0

Директор по управлению программами Xbox Джейсон Рональд рассказал об одной очень интересной функции, которая будет реализована на консолях следующего поколения — Xbox Series X и S. Речь идёт про частичное удаление игр для экономии места на SSD диске.

«Допустим, вы прошли кампанию, а затем хотите сосредоточиться только на мультиплеере. Вы сможете удалить саму кампанию, а мультиплеер оставить нетронутым», — говорит Джейсон.

По слухам, Sony собирается реализовать на PS5 что-то похожее, потому что современные игры занимают на диске много места. Так, например, выходящий в ноябре Spider-Man: Miles Morales будет весить 105 Гб. А если установить CoD: Modern Warfare, Destiny 2, Red Dead Redemption 2, The Elder Scrolls Online и Battlefield 4, то у вас останется лишь 27% свободного места на PlayStation 5.

Известно, что Xbox Series X будет оснащаться твердотельным накопителем на 1 Тб, а младшая консоль Xbox Series S накопителем на 512 Гб. В PlayStation 5 будет установлен SSD объёмом в 825 Гб. При этом, по имеющимся слухам, игрокам будет доступно лишь 625 Гб свободного места для игр. Остальная часть дискового пространства будет использоваться операционной системой.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020