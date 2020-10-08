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Появился новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики показали путепровод «Припять»

Появился новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики показали путепровод «Припять»
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выложили 10-секундный тизер игры, где демонстрируется путепровод «Припять-1». Игроки предполагают, что в продолжении культовой игры будут представлены все локации из прошлых частей.

«Ходят слухи, что под «Юпитером» есть какие-то туннели, которые аж до самого города идут. Только, во-первых, такое обычно после второго стакана начинают трепать, а во-вторых, на том «Юпитере» такое… В общем, никого туда особо соваться не тянет», — написали разработчики.

Видео размещено в официальном сообществе игры в сети ВКонтакте.

Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. опубликовали скриншот ледокола «Скадовск» на движке Unreal Engine 4. Таким образом они решили напомнить игрокам, что 11 лет назад вышла финальная часть трилогии S.T.A.L.K.E.R. — «Зов Припяти».

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. опубликовали скриншот ледокола «Скадовск» на Unreal Engine 4
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