Разработчики S.T.A.L.K.E.R. опубликовали скриншот ледокола «Скадовск» на Unreal Engine 4

GSC Game World выпустила скриншот ледокола «Скадовск» с локации «Затон» на движке Unreal Engine 4. Так разработчики решили напомнить игрокам, что 11 лет назад вышла финальная часть трилогии S.T.A.L.K.E.R. — «Зов Припяти».
ледокол «Скадовск» из S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
Фото: vk.com/stalker2
«Ровно О.Д.И.Н.Н.А.Д.Ц.А.Т.Ь. лет назад вышла финальная часть трилогии S.T.A.L.K.E.R. На этот раз Сталкеры смогли отправиться к ранее недоступным уголкам Зоны в роли Майора А. Дегтярева. Игрокам предстояло исследовать самые обширные локации в серии, насладиться переработанными игровыми механиками и самой реалистичной на тот момент итерацией Зоны, в которую очень легко погрузиться. Также Сталкеры впервые увидели все последствия решений, которые принимал Майор по пути через Затон, Янов и Припять. Иногда эти решения становились вопросом жизни и смерти для обитателей Зоны», — говорится в сообщении разработчиков.
Некоторых фанатов серии смутило, что разработчики написали число «11» прописными с точками. В то время как одни игроки предположили, что за этим числом кроется таинственный шифр, другие не нашли в оригинальном написании числа ничего необычного. Якобы разработчики написали слово в стиле названия игры, а фанаты уже что-то напридумали.
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