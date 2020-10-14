Пользователь показал анимацию самозванца из Among Us в стиле фильма ужасов

Пользователь Glitching_art представил собственную анимацию по теме Among Us. Автор проделал качественную работу, создав одновременно красивый и жуткий контент.

В ролике он показал трансформацию жёлтого предателя-самозванца в монстра. Стоит отметить впечатляющую прорисовку всех деталей. Получилось что-то в стиле фильма «Чужой».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Glitching_art.

Также автор представил несколько собственных постеров в соответствующей стилистике.

Among Us — кооперативный экшен, построенный на противостоянии «мирные жители» против «мафии». Действие разворачивается на космическом лайнере, команда которого должна вычислить самозванца. Релиз состоялся в июне 2018 года для ПК и мобильных устройств. Игра начала пользоваться популярностью у геймеров после летсплеев британца Kaif.