Члены экипажа и предатели — это ещё не всё. В «Амонг ас» может появиться третья роль

Игра про предателей и мирных жителей стала, пожалуй, одним из главных открытий этого года. И чтобы проект удержался на волне популярности, разработчики планируют развивать его новым контентом. Одним из нововведений в Among Us должна стать третья роль.
Пока в игре существуют две основные роли — мирные члены экипажа, пытающиеся выполнять задания, и предатели, которые убивают мирных жителей и затрудняют выполнение всех задач.
Разработчики планируют добавить третью роль, которая, правда, пока не определена. Они чётко дали понять на своих трансляциях, что это не первоочередная их цель. В первую очередь они думают о создании новой карты и борьбе с мошенниками, поэтому не ожидайте, что третья роль будет представлена в ближайшие недели или даже месяцы.
Однако возникает вполне логичный вопрос: а какой может быть эта третья роль? Известно, что разработчики задумывались над тем, чтобы создать мирным жителям своего рода телохранителей. Но эта идея кажется спорной, потому что самозванцам и так тяжело совладать с таким количеством мирных, а если их ещё будут защищать, то это вызовет большой дисбаланс.
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