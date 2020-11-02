VP.Prodigy подписала игрока Natus Vincere. На его трансфер скинулись тиммейты

Ильяс illias Ганеев, принадлежавший Natus Vincere, пополнил состав VP.Prodigy. Об этом сообщает официальный сайт российской киберспортивной организации Virtus pro. В новой команде illias будет выступать на пятой позиции. Интересно, что половину стоимости трансфера Ганеева оплатили его свежеиспечённые тиммейты.
«Ильяс — сильный игрок с большим потенциалом для роста. Остальные ребята из VP.Prodigy настолько уверены в нём, что предложили оплатить половину от стоимости трансфера. Мы в руководстве клуба разделяем их уверенность и рады, что у нас получилось собрать оптимальный состав, который будет бороться за победы и радовать всех нас своей игрой», — заявил генеральный менеджер Virtus.Pro Сергей Гламазда.
Обновленный состав VP.Prodigy:
Егор epileptick1d Григоренко
Данил gpk Скутин
Дмитрий DM Дорохин
Виталий Save- Мельник (капитан)
Ильяс illias Ганеев
Ранее VP.Prodigy объявил о трансфере Данила gpk Скутина, который выступал за эту команду в OGA Dota Pit Season 3 в качестве стендина.
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