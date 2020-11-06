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Фанаты Among Us сняли 12‑минутную короткометражку по мотивам игры

Фанаты Among Us сняли 12‑минутную короткометражку по мотивам игры
Киберспорт / Другие игры 0

Блогеры Jay & Arya, являющиеся поклонниками Among Us, сняли короткометражный фильм, посвящённый популярной видеоигре. Ролик появился на их канале в YouTube. Как и в самой игре, в фильме астронавты пытаются вычислить в своих рядах убийцу.

Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.

В 2018 году игра не получила широкой огласки, но в 2020 году благодаря Twitch и YouTube она внезапно добилась популярности. Из-за повышенного интереса к ней был анонсирован сиквел — Among Us 2. Впоследствии выход сиквела был отменён 23 сентября 2020 года — разработчики приняли решение развивать оригинальную игру.

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