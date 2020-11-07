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Evil Geniuses перевела RAMZEs в запас состава по Dota 2

Evil Geniuses перевела RAMZEs в запас состава по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Российского киберспортсмена Романа RAMZEs Кушнарёва исключили из основного состава команды Evil Geniuses по Dota 2. О таком решении американская команда сообщила на своей странице в «Твиттере».

«Роман RAMZEs Кушнарёв переведён в запас. О грядущих обновлениях состава по Dota 2 мы объявим в ближайшее несколько недель», — сообщила Evil Geniuses.

Где именно продолжит карьеру Кушнарёв, не уточняется.

Напомним, что RAMZEs перешёл в Evil Geniuses в сентябре 2019 года. За время, проведённое в команде, россиянин выиграл онлайн-турнир ESL One Los Angeles и несколько раз становился призёром «мейджоров». До трансфера в американскую команду Кушнарёв выступал за Virtus.pro, Team Empire, Team Spirit и другие команды из СНГ.

Второй состав Virtus.pro по Dota 2 стал основным
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