Команда по Dota 2 с выходцами из Virtus.pro распалась

Роман RAMZES666 Кушнарёв сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что команда Just Error по Dota 2 прекратила своё существование. В её составе были помимо самого Кушнарёва Алексей Solo Березин, Владимир No[o]ne Миненко, Сумаил Suma1L Хассан и Бакыт Zayac Эмилжанов.

«Как я уже говорил во многих интервью, впервые идея сыграть с Сумаилом появилась ещё в прошлом году после Инта, но тогда я уже договорился с ЕГ, и у нас не сложилось. Пару месяцев назад, после Омега Лиги, мы решили попробовать ещё раз и предложили Вовану попробовать на офлейне. Он взял пару недель на раздумья, согласился, а на саппорта мы решили взять Зайца. Изначально мы не планировали играть Эпик Лигу, но в итоге приняли решение сыграть, и, наверное, это можно назвать ошибочным решением. Старый патч, в котором уже все умеют играть, языковой барьер, часовые пояса, пинг, отсутствие нормальной подготовки – всё это сыграло свою роль в нашем неудачном выступлении. Моя игровая форма сейчас тоже оставляет желать лучшего.



В конце ноября мы получили отличный оффер от крупной европейской команды, у которой никогда раньше не было состава по Доте. Они предложили крутые условия, и у нас всех была отличная возможность присесть на зп. Я уже не раз говорил, думаю, то же можно сказать об остальных парнях, что моя главная цель в карьере – это удачное выступление на Инте. Мы понимали, что таким составом сможем сильно улучшить нашу игру на буткемпах, во время сезона, но фундаментальные сложности были понятны уже по итогам Эпик Лиги. Мы не хотели подводить нашу новую организацию, сковывать себя контрактами и лишними обязательствами в ситуации, когда не были на сто процентов уверены в себе и своих тиммейтах», — написал игрок.

О том, что бывшие игроки Virtus.pro по Dota 2 вошли в состав Just Error, стало известно 11 ноября. За это время команда заняла 5-6-е место во втором дивизионе EPIC League Season 2.