Markeloff назвал лучших игроков в CS 1.6 и CS:GO

Легенда соревновательного Counter Strike 1.6, бывший игрок NAVI Егор markeloff Маркелов назвал лучших, по его мнению, игроков в Counter Strike 1.6 и Counter Strike: Global Offensive. Своё мнение украинец выразил в интервью бывшему капитану NAVI Егору Zeus Тесленко на его канале в YouTube.
Топ-5 игроков по версии markeloff в CS 1.6
Кристофер GeT_RiGhT Алесунд
Патрик f0rest Линдберг
Кристофер Sunde Сунде
Иоанн Edward Сухарев
Даниил Zeus Тесленко
Топ-5 игроков по мнению markeloff в CS:GO
Александр s1mple Костылев
Патрик f0rest Линдберг
Кристофер GeT_RiGhT Алесунд
Марсело coldzera Давид
Николай device Ридтц
Ранее Markeloff рассказал, при каких обстоятельствах завершилась его профессиональная карьера. Последней командой, за которую выступал Егор, стала FlipSid3 Tactics.
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