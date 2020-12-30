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Markeloff назвал лучших игроков в CS 1.6 и CS:GO

Легенда соревновательного Counter Strike 1.6, бывший игрок NAVI Егор markeloff Маркелов назвал лучших, по его мнению, игроков в Counter Strike 1.6 и Counter Strike: Global Offensive. Своё мнение украинец выразил в интервью бывшему капитану NAVI Егору Zeus Тесленко на его канале в YouTube.



Топ-5 игроков по версии markeloff в CS 1.6



Кристофер GeT_RiGhT Алесунд

Патрик f0rest Линдберг

Кристофер Sunde Сунде

Иоанн Edward Сухарев

Даниил Zeus Тесленко



Топ-5 игроков по мнению markeloff в CS:GO



Александр s1mple Костылев

Патрик f0rest Линдберг

Кристофер GeT_RiGhT Алесунд

Марсело coldzera Давид

Николай device Ридтц

Ранее Markeloff рассказал, при каких обстоятельствах завершилась его профессиональная карьера. Последней командой, за которую выступал Егор, стала FlipSid3 Tactics.