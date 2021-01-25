Рэпер L'One поздравил NAVI с победой на BLAST Premier. Клуб предложил ему именную джерси
Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, поздравил Natus Vincere с победой на BLAST Premier: Global Final 2020.
«Когда молодцы, тогда молодцы! Поздравляю! Две команды за вечер ушатали!» — написал Горозия на своей странице в «Твиттере».
«Спасибо. Что насчёт чемпионской именной джерси?» — ответили на сообщение в пресс-службе NAVI.
В финальном матче BLAST Premier: Global Final 2020 NAVI встретились с Astralis. Напряжённое противостояние в финале получилось только на первой карте: российский коллектив не испытал больших проблем с оппонентом, обыграв его за две карты — 16:12 на Nuke и 16:5 на Inferno.
Лучшим игроком в составе NAVI стал Александр s1mple Костылёв, сделав за две карты 50 убийств при 29 смертях.
NAVI стали чемпионами, обыграв Astralis в финале BLAST Premier: Global Final 2020
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