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Рэпер L'One поздравил NAVI с победой на BLAST Premier. Клуб предложил ему именную джерси

Рэпер L'One поздравил NAVI с победой на BLAST Premier. Клуб предложил ему именную джерси
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, поздравил Natus Vincere с победой на BLAST Premier: Global Final 2020.

«Когда молодцы, тогда молодцы! Поздравляю! Две команды за вечер ушатали!» — написал Горозия на своей странице в «Твиттере».

«Спасибо. Что насчёт чемпионской именной джерси?» — ответили на сообщение в пресс-службе NAVI.

В финальном матче BLAST Premier: Global Final 2020 NAVI встретились с Astralis. Напряжённое противостояние в финале получилось только на первой карте: российский коллектив не испытал больших проблем с оппонентом, обыграв его за две карты — 16:12 на Nuke и 16:5 на Inferno.

Лучшим игроком в составе NAVI стал Александр s1mple Костылёв, сделав за две карты 50 убийств при 29 смертях.

NAVI стали чемпионами, обыграв Astralis в финале BLAST Premier: Global Final 2020
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