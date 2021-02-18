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Автор ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4 опубликовал новые скриншоты

Автор ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4 опубликовал новые скриншоты
Киберспорт / Другие игры 0
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Независимый разработчик Ivan Sorce поделился новыми скриншотами из неофициального ремейка оригинальной части S.T.A.L.K.E.R., который разрабатывается на движке Unreal Engine 4. На скриншотах изображена стартовая локация «Кордон».

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Фото: Ivan Sorce

Ранее разработчик выпустил ролик с демонстрацией динамической смены погоды в ремейке. Автор планирует не ограничиваться одним дождём. В ролике видно, что в ремейке будет реализована реалистичная смена времён года — от дождя и сильного ветра до снега и метели.

Для того чтобы сыграть в ремейк, не понадобится оригинальная игра. В итоговой версии ремейка «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» будет поддержка всех особенностей DirectX 12, рейтрейсинга и 4K-текстур. Кроме того автор обещает выпустить мультиплеер с картами из всех прошлых частей игр.

Автор ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4 продемонстрировал смену погоды
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