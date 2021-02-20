Стало известно, по какой цене будет продаваться ремастер Diablo 2

В ночь с 19 на 20 февраля был официально анонсирован ремастер Diablo 2. Компания Blizzard уже открыла предзаказы на переиздание второй части в сервисе Battle.net.



Стандартное издание Diablo II: Resurrected продаётся за 1999 рублей. Издание Diablo Prime Evil Collection, в которое войдёт ремастер второй части, Diablo III: Eternal Collection, питомец «Мефисто» и крылья «Хватка ненависти», можно приобрести за 2999 рублей.

Игра получит новый современный движок и будет работать при 60 кадрах. Геймплей разработчики менять не станут. Игроки смогут переключаться между старой и новой графикой, использовать геймпады и переносить прогресс с одной платформы на другую.



Ремастер выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch в 2021 году.