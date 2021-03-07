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В Among Us появилось колесо быстрого чата

В Among Us появилось колесо быстрого чата
Киберспорт / Другие игры 0

Студия InnerSloth, разработчики Among Us, на своей странице в «твиттере» рассказали об обновлении интерфейса игры.

Игрокам стало доступно колесо быстрого чата — набор самых используемых пользователями фраз, которые должны упростить и ускорить процесс обсуждения.

Скриншот доступен на странице Among Us в «Твиттере».

Нововведение вызвало неполадки с привычным чатом, однако спустя некоторое время проблема была устранена.

Помимо этого, разработчики сообщили, что в ближайшее время расскажут о крупном обновлении.

Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.

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