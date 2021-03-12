Metro 2033 раздают бесплатно в Steam

В онлайн-сервисе цифрового распространения видеоигр Steam началась бесплатная раздача оригинального экшена в постапокалиптическом сеттинге Metro 2033.
Как бесплатно забрать Metro 2033:
- Зарегистрируйтесь в Steam и войдите в свою учётную запись.
- Установите Steam на компьютер.
- Пройдите на страницу игры в Steam и нажмите на: «Добавить игру на аккаунт».
Помимо бесплатной раздачи на Metro 2033, открылись скидки на остальные части серии. Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux отдают за 83 рубля. Приобрести последнюю часть в серии Metro Exodus можно за 543 рубля. Акция заканчивается 15 марта 2021 года.
Metro — серия видеоигр, разработанных украинской компанией 4A Games на основе романов Дмитрия Глуховского. Последняя часть в серии Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года.
В феврале этого года Дмитрий Глуховский рассказал, что Metro Exodus была последней игрой, в которой главный герой молчит. Писатель признал, что отсутствие диалогов нелепо, поэтому в пятой части игры появятся полноценные диалоги. Ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC. При этом для игры в PC-версию потребуются видеокарты с поддержкой трассировки лучей.
- 12 марта 2021
-
12:52
-
12:37
-
12:07
- 11 марта 2021
-
23:55
-
16:46
-
14:23
-
13:33
-
12:17
-
10:10
-
06:00
- 10 марта 2021
-
17:13
-
16:16
-
13:30
-
12:29
-
12:06
-
08:27
- 9 марта 2021
-
23:43
-
22:22
-
21:12
-
19:56
-
17:14
-
15:29
-
13:13
- 7 марта 2021
-
23:59
-
23:08
-
16:59
-
13:22
- 6 марта 2021
-
21:46
-
19:26
-
19:01
-
17:44
-
17:43
-
15:07
-
13:53
-
11:52