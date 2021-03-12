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Metro 2033: как бесплатно скачать игру в Steam, инструкция

Metro 2033 раздают бесплатно в Steam
Киберспорт / Другие игры 0
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В онлайн-сервисе цифрового распространения видеоигр Steam началась бесплатная раздача оригинального экшена в постапокалиптическом сеттинге Metro 2033.

Как бесплатно забрать Metro 2033:

  1. Зарегистрируйтесь в Steam и войдите в свою учётную запись.
  2. Установите Steam на компьютер.
  3. Пройдите на страницу игры в Steam и нажмите на: «Добавить игру на аккаунт».

Помимо бесплатной раздачи на Metro 2033, открылись скидки на остальные части серии. Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux отдают за 83 рубля. Приобрести последнюю часть в серии Metro Exodus можно за 543 рубля. Акция заканчивается 15 марта 2021 года.

Metro — серия видеоигр, разработанных украинской компанией 4A Games на основе романов Дмитрия Глуховского. Последняя часть в серии Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года.

В феврале этого года Дмитрий Глуховский рассказал, что Metro Exodus была последней игрой, в которой главный герой молчит. Писатель признал, что отсутствие диалогов нелепо, поэтому в пятой части игры появятся полноценные диалоги. Ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC. При этом для игры в PC-версию потребуются видеокарты с поддержкой трассировки лучей.

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