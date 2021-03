Пользователь YouTube предположил, какая графика будет у игры The Elder Scrolls 6

YouTube-канал Pefect Vision выложил видео, где демонстрируется предположительная графика новой игры The Elder Scrolls 6 на движке Unreal Engine 4.

Для достижения визуальных эффектов Pefect Vision использовал новейшие текстуры «фотограмметрии» Quixel. Они имеют качество 8K и выглядят натуралистично.

Видео опубликовано на YouTube-канале Pefect Vision.

Американский издатель компьютерных игр Bethesda официально презентовал The Elder Scrolls 6 ещё в 2018 году на пресс-конференции в рамках E3 2018. Сроков выхода на целевых платформах у The Elder Scrolls VI нет, однако есть, как минимум, один подтверждённый персонаж — его создали по образу 84-летней Ширли Карри, знаменитого летсплеера и фаната The Elder Scrolls V: Skyrim.