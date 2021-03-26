Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали, как будут выглядеть бойцы группировок «Долг» и «Свобода»
На YouTube-канале ID@Xbox вышел ролик с демонстрацией 3D-моделей оружия, внутреннего редактора для создания персонажей и группировок «Долг» и «Свобода» в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Это видео планировали показать на презентации Microsoft, которая запланирована на вечер 26 марта, но в итоге ролик загрузили раньше времени.
Видео опубликовано на YouTube-канале ID@Xbox.
Что увидели в видео:
- Костюм группировки «Свобода» стал менее зелёным и напоминает броню новичка.
- Всего в игре будет представлено около 30 видов оружия.
- Каждое оружие можно будет кастомизировать.
- Геймплей из игры пообещали показать позже, в течение 2021 года.
Ранее стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет намного более чистой игрой на релизе, чем «Чистое Небо». Дата релиза игры пока держится в секрете. Авторы говорят, что уже определились с ней, но пока не готовы объявить, когда выйдет продолжение культовой игры.
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