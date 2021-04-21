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Ремейк Star Wars: KOTOR может находиться в разработке

Ремейк Star Wars: KOTOR может находиться в разработке
Киберспорт / Другие игры 0
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По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, ремейк культовой игры Star Wars: Knights of the Old Republic активно разрабатывается студией Aspyr Media. Об этом инсайдер рассказал в интервью Бену Хэнсону во время подкаста MinnMax. Также, согласно имеющейся у Шрайера информации, компания EA не участвует в работе над проектом.

Aspyr Media ранее уже занималась играми по «Звёздным войнам». Студия разработала порт двух частей KOTOR на мобилки, а ещё перенесла Star Wars: Republic Commando на PS4 и Switch.

Сейчас Aspyr Media находится в составе холдинга Embracer Group, где работает над неким неанонсированным крупным проектом с бюджетом в $70 млн.

Knights of the Old Republic вышла в 2003-м, а спустя год свет увидел сиквел с подзаголовком The Sith Lords. Серия KOTOR до сих пор считается самой лучшей игрой по вселенной «Звёздных войн».

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