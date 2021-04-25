Если бы Саб-Зиро был девушкой. Косплеерша показала фем-версию персонажа из Mortal Kombat

Косплеерша из Санкт-Петербурга Кристина Лилейная представила, как выглядел бы известный персонаж вселенной Mortal Kombat Саб-Зиро, если бы был девушкой. Для дальнейших фотосетов в этом образе косплеерша разыскивает Скорпиона для совместных фаталити.

Фото: vk.com/kristinalileynaya

Фото: vk.com/kristinalileynaya

Фото: vk.com/kristinalileynaya

Фото: vk.com/kristinalileynaya

Фото: vk.com/kristinalileynaya

Фото: vk.com/kristinalileynaya

Фото: vk.com/kristinalileynaya

Релиз нового фильма по вселенной Mortal Kombat подтолкнул косплееров к воплощению полюбившихся персонажей франшизы в реальности. Российская косплеерша Алёна Галан показала свою версию Джейд из игры, Екатерина Осипова предстала в образе Милины, а Женя Жук показала, как выглядела бы Китана в жизни.

Саб-Зиро — ключевой персонаж вселенной. Он появлялся в каждой части серии, начиная с дебюта в первой игре. Согласно оригинальной истории, у Саб-Зиро был брат. Они оба были выкрадены отцом от их матери, которая не хотела, чтобы её дети становились наёмными убийцами.