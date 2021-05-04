Valve начала банить бустеров в CS:GO – игроки уже пишут доносы

После недавнего обновления системы безопасности в CS:GO «бущенные» аккаунты стали получать перманентные баны. Похоже, Valve начала бороться с игроками, которые платят деньги другим людям для повышения ранга.
Бустеры и прокачанные профили определяются путём сравнения статистики убийств и смертей за последний матч. Если игрок был слишком хорош и разносил всю карту, почти не умирая, а затем почему-то потерял свой скилл, то система может выдать ему блокировку.
Также Valve попросила участников сообщества CS:GO сообщать им о подозрительных учётных записях. Долго ждать не пришлось. Пользователь Reddit с ником birkir собрал целую базу «бущенных» аккаунтов из 40 человек всего за 10 минут поиска.
Фото: Reddit
Компания отреагировала на полученный список и заявила, что все предоставленные профили были забанены.
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