Skate 4 не покажут на EA Play Live. Игра не готова к показу
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Разработчики Skate 4 сообщили, что пропустят презентацию EA Play Live. Об этом стало известно из сообщения в Твиттере. В студии Full Circle написали, что игра пока что не готова к демонстрации. Несмотря на это, разработчики обещают в ближайшее время поделиться небольшой новостью.
Electronic Arts открыла студию Full Circle специально для работы над Skate 4. Штаб-квартира студии находится в Ванкувере (Канада). Главой Full Circle стал Дэниель Маккаллок, бывший генеральный менеджер Xbox Live, работавший над третьей и четвёртой Forza Motorsport.
Прямая трансляция EA Play Live состоится 22 июля в 20:00 по московскому времени. В рамках презентации нам не покажут игры по «Звёздным войнам». Это же касается проектов студии BioWare.
Electronic Arts анонсировала работу над новой игрой серии Skate в 2020 году. Твит с анонсом Skate 4 стал самым успешным в истории издателя. Запись набрала более 62 тысяч ретвитов, 141 тысячу лайков и 5 тысяч комментариев. Генеральный директор компании Эндрю Уилсон говорил, что это связано с большим спросом на подобные продукты.
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