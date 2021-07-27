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Названы основные ошибки при покупке PlayStation 5

Названы основные ошибки при покупке PlayStation 5
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Геймеры упускают возможность приобрести дефицитную игровую консоль PlayStation 5. Это связано с тем, что пользователи не следят за ситуацией на сайтах онлайн-магазинов. Об этом сообщило издание Techradar.

Журналист Мэтт Суайдер составил список основных ошибок, которые допускают потенциальные покупатели консоли нового поколения. В первую очередь пользователи перестают проверять наличие гаджетов в магазинах после того, как несколько раз замечают, что устройств нет в наличии. Суайдер считает, что настойчивость намного важнее скорости. Журналист отметил, что ритейлеры регулярно получают консоли от поставщиков, поэтому важно время от времени проверять наличие товара в продаже.

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Также Суайдер считает ошибкой отказываться от покупки расширенного комплекта PlayStation 5. В условиях дефицита ритейлеры отпускают только модели с дополнительным геймпадом, что делает такой комплект дороже базового. Журналист считает, что некоторые люди не готовы немного переплатить за консоль с двумя геймпадами, а после этого покупают гаджет у перекупщиков и всё равно тратят 800 долларов.

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Заключительная ошибка — готовность покупателей переждать дефицит. По мнению журналиста, люди уверены, что до конца 2021 года консоли появятся в свободной продаже. Суайдер подытожил, что хаос с пополнением запасов PlayStation 5, по мнению аналитиков, продолжится в 2022 году.

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