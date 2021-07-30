Valve обновила дизайн страницы загрузок в бета-версии клиента Steam

Компания Valve выпустила обновление бета-версии клиента Steam. Главным нововведением стал изменённый дизайн страницы загрузок. Изменения также коснулись библиотеки и других элементов магазина. Ещё исправили множество багов и ошибок, которые находили игроки.

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Ключевые изменения

Страница загрузок получила свежий дизайн. Он вышел более минималистичным и приятным для глаз.

Появилась особая цветовая палитра для слабовидящих.

При просмотре загружаемой игры теперь показывается её логотип.

Изменилась система очереди загрузок. Теперь её можно контролировать и менять игры местами.

Появилась общая прогрессия загрузки. Можно посмотреть данные о том, сколько места на диске будет занято после установки игры.

Появился обновлённый менеджер хранилища. На нём можно удалять игры и перемещать их на другие накопители.

Теперь можно полностью очистить все загрузки. Ранее этого сделать было нельзя.

Теперь игрокам не будут показывать последние действия друзей в библиотеке.

Valve исправила множество ошибок, касающихся профилей пользователей.

В ленте новостей об играх больше не будет повторяющихся событий.

Теперь клиент сможет обнаружить VR-шлем HTC Vive Pro 2. Сразу после этого последует установка драйвера Vive Pro 2.

Сбор информации SteamVR значительно улучшили. Теперь система считывает большее количество USB-гарнитур.