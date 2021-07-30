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Valve обновила дизайн страницы загрузок в бета-версии клиента Steam

Valve обновила дизайн страницы загрузок в бета-версии клиента Steam
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Компания Valve выпустила обновление бета-версии клиента Steam. Главным нововведением стал изменённый дизайн страницы загрузок. Изменения также коснулись библиотеки и других элементов магазина. Ещё исправили множество багов и ошибок, которые находили игроки.

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Ключевые изменения

  • Страница загрузок получила свежий дизайн. Он вышел более минималистичным и приятным для глаз.
  • Появилась особая цветовая палитра для слабовидящих.
  • При просмотре загружаемой игры теперь показывается её логотип.
  • Изменилась система очереди загрузок. Теперь её можно контролировать и менять игры местами.
  • Появилась общая прогрессия загрузки. Можно посмотреть данные о том, сколько места на диске будет занято после установки игры.
  • Появился обновлённый менеджер хранилища. На нём можно удалять игры и перемещать их на другие накопители.
  • Теперь можно полностью очистить все загрузки. Ранее этого сделать было нельзя.
  • Теперь игрокам не будут показывать последние действия друзей в библиотеке.
  • Valve исправила множество ошибок, касающихся профилей пользователей.
  • В ленте новостей об играх больше не будет повторяющихся событий.
  • Теперь клиент сможет обнаружить VR-шлем HTC Vive Pro 2. Сразу после этого последует установка драйвера Vive Pro 2.
  • Сбор информации SteamVR значительно улучшили. Теперь система считывает большее количество USB-гарнитур.
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