Valve обновила дизайн страницы загрузок в бета-версии клиента Steam
Поделиться
Компания Valve выпустила обновление бета-версии клиента Steam. Главным нововведением стал изменённый дизайн страницы загрузок. Изменения также коснулись библиотеки и других элементов магазина. Ещё исправили множество багов и ошибок, которые находили игроки.
Ключевые изменения
- Страница загрузок получила свежий дизайн. Он вышел более минималистичным и приятным для глаз.
- Появилась особая цветовая палитра для слабовидящих.
- При просмотре загружаемой игры теперь показывается её логотип.
- Изменилась система очереди загрузок. Теперь её можно контролировать и менять игры местами.
- Появилась общая прогрессия загрузки. Можно посмотреть данные о том, сколько места на диске будет занято после установки игры.
- Появился обновлённый менеджер хранилища. На нём можно удалять игры и перемещать их на другие накопители.
- Теперь можно полностью очистить все загрузки. Ранее этого сделать было нельзя.
- Теперь игрокам не будут показывать последние действия друзей в библиотеке.
- Valve исправила множество ошибок, касающихся профилей пользователей.
- В ленте новостей об играх больше не будет повторяющихся событий.
- Теперь клиент сможет обнаружить VR-шлем HTC Vive Pro 2. Сразу после этого последует установка драйвера Vive Pro 2.
- Сбор информации SteamVR значительно улучшили. Теперь система считывает большее количество USB-гарнитур.
Новость по темеВ Dota 2 исправили баг с альтернативной личностью Pudge
Комментарии
- 30 июля 2021
-
13:03
-
13:01
-
12:56
-
12:02
-
11:42
-
11:41
-
09:50
-
09:45
-
08:40
-
08:29
-
08:19
-
08:07
- 29 июля 2021
-
20:18
-
19:01
-
18:41
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
16:07
-
15:51
-
14:30
-
14:11
-
13:37
-
12:58
-
12:28
-
11:03
-
10:20
- 28 июля 2021
-
19:17
-
18:52
-
18:51
-
17:08
-
17:07
-
16:50
-
16:48
-
16:46
Партнерский контент