Skyrim превратили в игру будущего: 500 модов на графику, 4К-разрешение и даже рейтрейсинг

Автор YouTube-канала Digital Dreams, специализирующийся на преображении игр, показал, как выглядела бы The Elder Scrolls V: Skyrim, если бы она вышла в 2021 году. За основу было взято издание Special Edition, вышедшее в 2016 году. Большинство пользователей в комментариях сошлись во мнении, что теперь игра на самом деле выглядит потрясающе и может побороться с современными тайтлами.

На видео ниже можно посмотреть на игру в разрешении 4K с включённой технологией трассировки лучей и многими другими модами, которые улучшают графику. Всего для создания такой сборки потребовалось 500 модификаций.

При таком количестве модов игра не всегда работает идеально. В некоторых моментах количество кадров падает до 30. Это при том условии, что нагруженных локаций с персонажами и городскими постройками не было — лишь небольшая прогулка по лесу.

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла в 2011 году. На сегодняшний день игру принято считать эталоном жанра RPG. Сейчас Bethesda активно разрабатывает следующую номерную часть The Elder Scrolls VI. По слухам, она выйдет не раньше 2024 года.