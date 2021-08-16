Nintendo обязала владельца пиратского сайта закрыть ресурс — после штрафа в $2,1 млн

Федеральный калифорнийский суд вынес решение о деле Мэттью Стормана, владельца сайта ROMUniverse. Он обязан удалить все нелегальные копии игр Nintendo и другой контент компании. Сделать это он должен до 17 августа. В случае отказа его ждёт крупный штраф или тюремный срок до четырёх лет.

Разбирательство началось ещё в 2019 году. Тогда японская компания подала судебный иск из-за того, что на ресурсе продавались пиратские игры с использованием её логотипа. Судебное дело затянулось, но в мае 2021 года Nintendo обязала Стормана выплатить штраф в размере 2,1 миллиона долларов, хотя изначально планировалось выручить 15 миллионов долларов.

Мэттью намекал на создание нового сайта, но Nintendo прикрыла и эту инициативу. Согласно требованию суда мужчина не имеет права перезапускать ресурс ни в каком виде. ROMUniverse был одним из крупнейших сайтов, на которых находились пиратские версии игр, музыки и другого контента Nintendo.

Если верить данным из американского PS Store, анонс Call of Duty: Vanguard произойдет уже 19 августа. Шутер должны представить в рамках ивента в Warzone.