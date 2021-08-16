Call of Duty: Vanguard анонсируют 19 августа в Warzone

В американском PS Store появилась реклама полноценного анонса Call of Duty: Vanguard. Согласно данным, показ шутера состоится 19 августа в 20:30 по мск. Презентацию хотят организовать во время специального ивента в королевской битве Warzone.
Если разработчики планируют показать Vanguard в Warzone, то, скорее всего, анонсирующий трейлер авторы представят прямо в игре. Подобный ход в последнее время довольно популярен, им пользуются всё больше и больше студий.
Ранее инсайдеры сообщали, что Call of Duty: Vanguard планируют выпустить 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Вероятно, дату выхода объявят уже 19 августа во время анонса.
В 2022 году выйдет шутер Fashion Police Squad. В игре нужно следить за тем, чтобы все люди в городе соблюдали правила моды и не носили носки с сандалиями.
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