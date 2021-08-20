Представлен ретрофутуристический шутер ExeKiller про охотника за головами

Независимая польская студия Paradark Studio анонсировала свою дебютную игру ExeKiller. Тайтл представляет собой шутер от первого лица в ретрофутуристическом стиле с элементами вестерна и киберпанка. По словам авторов, такое коктейль из сеттингов не помешало игре, а даже наоборот — приукрасил.

История ExeKiller развернётся в Нью-Йорке в 1998 году. По сюжету, Землю и большую часть человечества уничтожил Великий пожар. Оставшиеся люди и крупные компании будут вести борьбу за жизнь и ресурсы. Игрокам предстоит взять на себя роль охотника за головами. Он ищет даже не людей, а специальные чипы в их головах.

Особенности ExeKiller: динамические погодные условия, смена дня и ночи, влияние игроков на сюжет из-за выбора и многое другое. По словам авторов, шутер в первую очередь должен завлечь геймеров интересным игровым процессом.

Разработчики не назвали дату выхода тайтла. Он выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. В Steam игру можно добавить в список желаемого.

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Скриншоты ExeKiller