Разработчики мода Skyblivion показали исследование пещер и сражение с врагами

Группа энтузиастов представила почти 10 минут геймплея крупной модификации Skyblivion. Они переносят The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim. В опубликованном ролике можно увидеть путешествие по локациям, выполнение квеста, исследование пещеры и схватку с противниками.
По словам создателей модификации, работа над ней ведётся уже в течение десяти лет. Авторы решили создать мод, чтобы придать Oblivion более современный вид и напомнить об игре. Энтузиасты намерены сделать полноценный крупнобюджетный ААА-тайтл с различными особенностями.
Несмотря на такое долгое время разработки, Skyblivion всё ещё не получила дату выхода. Геймеры шутят, что дождутся выхода модификации только к релизу Starfield или даже TES: VI.
Польская студия анонсировала ExeKiller. Игра представляет собой шутер от первого лица. Авторы обещали реализовать нелинейный сюжет и смену времени суток.
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