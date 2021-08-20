Разработчики мода Skyblivion показали исследование пещер и сражение с врагами

Группа энтузиастов представила почти 10 минут геймплея крупной модификации Skyblivion. Они переносят The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок Skyrim. В опубликованном ролике можно увидеть путешествие по локациям, выполнение квеста, исследование пещеры и схватку с противниками.

По словам создателей модификации, работа над ней ведётся уже в течение десяти лет. Авторы решили создать мод, чтобы придать Oblivion более современный вид и напомнить об игре. Энтузиасты намерены сделать полноценный крупнобюджетный ААА-тайтл с различными особенностями.

Несмотря на такое долгое время разработки, Skyblivion всё ещё не получила дату выхода. Геймеры шутят, что дождутся выхода модификации только к релизу Starfield или даже TES: VI.

Польская студия анонсировала ExeKiller. Игра представляет собой шутер от первого лица. Авторы обещали реализовать нелинейный сюжет и смену времени суток.