Хидео Кодзиме предлагали взять Киану Ривза на роль злодея в Death Stranding

Главным антагонистом Клиффом из Death Stranding мог стать Киану Ривз. Режиссёр Николас Виндинг Рефн предлагал Хидео Кодзиме рассмотреть на эту роль звезду «Матрицы», но геймдизайнер всё равно выбрал Мадса Миккельсона. Однако это не помешало гению и Нео встретиться и побеседовать.

Кодзима отметил, что Киану действительно отличный актёр и человек. После личной встречи с ним геймдизайнер убедился в этом, но роль Клиффа специалисту даже не предлагали, потому что стиль и образ персонажа уже были заточены под Миккельсена. Вероятно, если бы не он, то антагониста сыграл бы Киану Ривз.

Когда я встретился и поговорил с Киану, я понял, о чем говорил Николас. Ривз привлекателен не только как актёр, но и как человек. Он буквально может заставить вас захотеть сделать что-то вместе с ним.

Большинство пользователей в комментариях отшутились на эту тему и подчеркнули, что Киану Ривз – харизматичный актёр, который отлично бы смотрелся в любом фильме или любой видеоигре, даже в Death Stranding. ThereCanBeOnlyOne выразил надежду на появление актёра во второй части франшизы, переговоры о создании которой активно идут.

Ривз крутой чувак. Его можно легко найти в метро в Нью-Йорке, и это забавно, ведь это актёр! В общем, я надеюсь, что Киану получит место в Death Stranding 2.

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