В Elden Ring будут вышки — прямо как в Assassin's Creed и Far Cry

Elden Ring станет первой современной игрой создателей Dark Souls и Bloodborne в традиционном открытом мире, поэтому не удивительно, что в ней появятся присущие подобной структуре элементы. И да, буду вышки — прямо как в Assassin's Creed и Far Cry.
Сведения подтвердил глава отдела маркетинга FromSoftware Ясухиро Китао в интервью индонезийскому сайту Jagatplay. Однако стоит отметить, что башни будут больше похожи на таковые из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Главный герой сможет осматривать локацию и подмечать для себя интересные места.
Игрокам легко пропустить небольшие подземелья. Но не переживайте, мы добавили помощники — например, Сторожевые башни. С неё можно осмотреть местность и найти подземелья, которые автоматически отметятся на вашей карте.
В мире Elden Ring существует два типа подземелий — стандартные и большие (Legacy). Для завершения последних понадобится недюжинная сноровка и ловкость, а некоторые моменты можно пройти разными способами. К примеру, в открытом бою или обойти полчища врагов через акробатически опасный участок с немногочисленными противниками.
Вместе с этим Китао подтвердил, что обучение базовым механиками Elden Ring будет напоминать оное из Sekiro: Shadows Die Twice — в нужный момент просто появится окно на полный с объяснениями.
Elden Ring выйдет 22 января на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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