В пять раз больше опыта. В World of Tanks пройдёт акция в честь Дня танкиста

Разработчики World of Tanks решили устроить акцию «С Днём танкиста». Она пройдёт с 10 по 13 сентября. В ходе неё можно будет получить в пять раз больше опыта за первую победу на любой технике. Плюс награды за выполнение боевых задач: день танкового премиума, дополнительный опыт экипажа, личные резервы и расходники.
Боевые задачи разделены на пять частей. В первой части нужно сыграть три боя, в качестве награды дадут день танкового премиума. Условие — использование техники с четвёртого по десятый уровни. В ходе второй части требуется нанести 1000 единиц урона за бой. За это пользователи получат удвоенный опыт экипажа.
8 сентября стало известно, что оперативники управления «К» МВД взялись за сайты с читами для World of Tanks. Против платформ CyberTank/CyberShip и Hagz возбудили уголовные дела. Создателям ресурсов грозит тюремный срок до пяти лет.
EFootball PES 2021 Mobile скачали более 450 миллионов раз. В честь этого авторы решили добавить новую кампанию — она стартует сегодня, 9 сентября.
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