eFootball PES 2021 Mobile скачали уже 450 миллионов раз

eFootball PES 2021 Mobile скачали на устройства под управлением iOS и Android более 450 миллионов раз.

В честь преодоления этой отметки авторы решили добавить новую кампанию — она стартует сегодня, 9 сентября. Также было представлено расписание появления игроков в серии «Памятный момент».

С 9 по 23 сентября за вход в игру пользователи смогут заработать до 200 внутриигровых монет, а среди новичков серии окажутся Денис Ирвин из клуба «Манчестер Юнайтед», Паоло Мальдини из «Милана» и Хаби Алонсо из клуба «Бавария» Мюнхен.

В период с 13 по 27 сентября у любителей футбола также будет возможность получить награду в двух специальных событиях: Worldwide Clubs Challenge и Open Challenge.

Скачать eFootball PES 2021 Mobile можно бесплатно через Google Play и App Store.

Авторы Football Manager 22 наконец анонсировали игру. Релиз футбольного симулятора состоится 9 ноября на всех платформах, кроме Nintendo Switch.