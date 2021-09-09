eFootball PES 2021 Mobile скачали уже 450 миллионов раз

eFootball PES 2021 Mobile скачали на устройства под управлением iOS и Android более 450 миллионов раз.
В честь преодоления этой отметки авторы решили добавить новую кампанию — она стартует сегодня, 9 сентября. Также было представлено расписание появления игроков в серии «Памятный момент».
С 9 по 23 сентября за вход в игру пользователи смогут заработать до 200 внутриигровых монет, а среди новичков серии окажутся Денис Ирвин из клуба «Манчестер Юнайтед», Паоло Мальдини из «Милана» и Хаби Алонсо из клуба «Бавария» Мюнхен.
В период с 13 по 27 сентября у любителей футбола также будет возможность получить награду в двух специальных событиях: Worldwide Clubs Challenge и Open Challenge.
Скачать eFootball PES 2021 Mobile можно бесплатно через Google Play и App Store.
Авторы Football Manager 22 наконец анонсировали игру. Релиз футбольного симулятора состоится 9 ноября на всех платформах, кроме Nintendo Switch.
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