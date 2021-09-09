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eFootball PES 2021 Mobile скачали уже 450 миллионов раз

eFootball PES 2021 Mobile скачали уже 450 миллионов раз
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eFootball PES 2021 Mobile скачали на устройства под управлением iOS и Android более 450 миллионов раз.

В честь преодоления этой отметки авторы решили добавить новую кампанию — она стартует сегодня, 9 сентября. Также было представлено расписание появления игроков в серии «Памятный момент».

С 9 по 23 сентября за вход в игру пользователи смогут заработать до 200 внутриигровых монет, а среди новичков серии окажутся Денис Ирвин из клуба «Манчестер Юнайтед», Паоло Мальдини из «Милана» и Хаби Алонсо из клуба «Бавария» Мюнхен.

В период с 13 по 27 сентября у любителей футбола также будет возможность получить награду в двух специальных событиях: Worldwide Clubs Challenge и Open Challenge.

Скачать eFootball PES 2021 Mobile можно бесплатно через Google Play и App Store.

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