Дату выхода Dying Light 2 отложили на начало 2022 года

Польская студия Techland перенесла дату релиза Dying Light 2 на 4 февраля 2022 года. Изначально игру планировали выпустить 7 декабря 2021-го. Соответствующий анонс появился в социальных сетях экшена.
По словам представителей Techland, команда серьёзно продвинулась в разработке проекта, однако ей требуется дополнительное время для его полировки. В связи с этим было принято решение отложить дату выхода. Вместе с этим авторы объявили о серии превью-мероприятий по всему миру. Они пройдут уже в октябре. Игру смогут опробовать журналисты и лидеры мнений. Поэтому стоит ожидать новой информации об экшене.
Dying Light 2 – зомби-экшен с элементами паркура от первого лица. В игре ожидается большой открытый мир и множество фракций, а также сюжет, который будет меняться в зависимости от выбора игрока. Игра разрабатывается для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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