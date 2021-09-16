Футболист Антонио Рюдигер недоволен своими баллами скорости в FIFA 22

Немецкий футболист Антонио Рюдигер недоволен баллами скорости своей карточки в FIFA 22. В шуточной форме он отметил, что его максимальная скорость на поле — 35,8 км/ч, а у показателя скорости отметка всего 75.
Что мне нужно сделать, чтобы достичь отметки в 90 баллов? Развить максимальную скорость до 50 км/ч?
Общий рейтинг Рюдигера в футбольном симуляторе — 83. Футболист не вошёл в топ-22 лучших игроков FIFA 22, зато у него неплохие показатели защиты и физики — 84 и 84 соответственно.
Ранее EA представила лучших игроков премьер-лиги FIFA 22. Первое место разделили между собой Криштиану Роналду и Кевин Де Брёйне — у них рейтинг 91. На втором оказались Гарри Кейн и Н'Голо Канте c рейтингом 90.
Релиз FIFA 22 состоится 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы можно оформить на всех платформах.
Авторы eFootball раскрыли системные требования симулятора. Они получились умеренными, даже для комфортной игры не потребуется мощное железо.
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