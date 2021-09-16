«Он надерёт Кратосу зад». Чемпион по пауэрлифтингу похвалил образ Тора из новой God of War

На прошедшей недавно демонстрации PlayStation Showcase показали первый геймплей God of War Ragnarok и арты с разными персонажами. На одном из них был представлен скандинавский бог грома Тор, один из противников Кратоса. Внешний вид персонажа вызвал недоумение у пользователей. Ему нарисовали массивный пивной живот. Однако трёхкратный чемпион Великобритании по пауэрлифтингу Даррен Маккормак отметил, что это вовсе не означает, что громовержец – беспомощный жирдяй.

Спортсмен считает, что Тор в такой форме сможет легко одолеть Кратоса. Из-за веса у него больше мощи, чем у бога войны.

Безусловно [он надерёт ему зад]. Хотите вы этого или нет, но Тор из God of War Ragnarok находится на пике мужской силы.

По словам Маккормака, у всех крупных атлетов (и у него самого) есть живот, там несколько слоёв жира. Но это, наоборот, помогает поднимать ему намного большие веса. Когда он был стройнее, поднимать крупные снаряды было сложнее, но не из-за нехватки сил, а физической мощи.

У большинства ребят в пауэрлифтинге категория до 125 килограмм. Не у каждого из них виден пресс, а вот жир есть, и он помогает.

Подводя итоги, Даррен отметил, что люди не будут называть самых сильных людей мира толстыми из-за слоёв жира. Та же ситуация и с Тором — он толстый, но мощи ему не занимать.

God of War: Ragnarok выйдет на PS4 и PS5 в 2022 году. Точная дата релиза неизвестна.

Пётр Сальников из «Отвратительных мужиков» открыл игровую студию. Дебютным проектом команды станет тактическая ролевая игра в собственной вселенной. Её разрабатывают уже полгода.