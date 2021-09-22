Из Blizzard ушёл один из ключевых авторов франшизы Overwatch

Исполнительный продюсер франшизы Overwatch Чако Сонни покинул Blizzard после пяти лет работы. Изначально об этом сообщили источники Bloomberg внутри компании, а затем издатель подтвердил информацию. Пока неизвестно, кто заменит его.

Чако Сонни был одним из ключевых авторов Overwatch. Он участвовал в разработке оригинального шутера и его сиквела. Неизвестно, по каким причинам мужчина решил уволиться, ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию. Сам Сонни выразил благодарность Blizzard за пройденный путь и заявил, что для него работа в компании стала «исключительным опытом».

Согласно источникам журналистов, в команте к Сонни относились с уважением. В отличие от других менеджеров, он не фигурирует в скандале с неподобающим поведением на работе. К тому же, именно благодаря ему в коллективе наладилась обстановка после сенсационного ухода Джеффа Каплана. Можно предположить, что Сонни решил сменить место работы на фоне неприятных ситуаций, которые сейчас окружают Blizzard.

Это не первый сильный сотрудник, которого Blizzard потеряла за последнее время. Ранее были уволены ведущие дизайнеры World of Warcraft и Diablo 4, а президент Джей Аллен Брэк покинул пост спустя 15 лет работы в компании.

Дата выхода Overwatch 2 неизвестна. Blizzard планирует выпустить раннюю версию до лета 2022 года, при этом на ней будут играться матчи Overwatch League, она стартует весной.