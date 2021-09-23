«Apple врала». Fortnite может не вернуться в App Store ещё пять лет

Apple отказалась восстанавливать аккаунт Epic Games в App Store. Это помешает разработчикам вернуть в магазин Fortnite. Производитель iPhone заявил, что не сделает этого до момента, пока суд не рассмотрит недавнюю апелляцию авторов королевской битвы. А на это может уйти до пяти лет. Об этом в твиттере рассказал Тим Суини, приложив письмо юристов Apple.
В документе также указано, что Apple оставляет за собой право удалять любые программы и аккаунты, связанные с Epic Games. Таким образом компания может продолжить давление на студию Тима Суини.
Apple врала. Компания потратила год на рассказы в суде, людям и прессе, что «обрадуется возвращению Epic в App Store, если она согласится соблюдать те же правила, что и остальные». Мы согласились на это. А тперь Apple отказывается от своих обязательств, в очередной раз злоупотребив своей монопольной властью над миллиардом пользователей.
На момент публикации новости Apple не давала дополнительных комментариев о случившемся.
Судебные тяжбы между Apple и Epic Games начались в 2020 году, когда авторы Fortnite добавили в игру возможность совершать транзакции в обход обязательной комиссии App Store. Создатели iPhone и Google удалили королевскую битву со своих магазинов, а Тим Суини в ответ подал на них в суд за монополизацию рынка мобильных приложений. 10 сентября Epic Games проиграла суд Apple. Компанию не признали монополистом, а лишь потребовали разрешить разработчикам указывать альтернативные платёжные системы.
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