Убить Императора Тамриэля в Skyrim разрешил сам Тодд Говард

Bethesda периодически делится историями о создании The Elder Scrolls V: Skyrim в честь грядущего 10-летия ролевой игры.
Вчера, 2 октября, директор по дизайну BGS Эмиль Пальяруло рассказал о том, как ему разрешили убить Императора Тамриэля в ходе заданий фракции Тёмного Братства. Изначально разработчик планировал только убить двойника, однако Тодд Говард посчитал это неубедительным и скучным.
Если собираешься убить Императора, то убей Императора.
Пальяруло удивился, он даже не рассчитывал, что ему позволят по-настоящему убить Императора.
Тем забавне, что самой игре убить Императора сразу не получается — сначала умирает двойник, а в конце-концов протагонисту удаётся добраться и до настоящего главы региона.
После этого убийство настоящего Императора кажется ещё более значимым и крутым.
The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года (11.11.11). В следующем месяце, 11 ноября 2021 года, культовую ролевую игру вновь переиздадут.
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