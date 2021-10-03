Убить Императора Тамриэля в Skyrim разрешил сам Тодд Говард

Bethesda периодически делится историями о создании The Elder Scrolls V: Skyrim в честь грядущего 10-летия ролевой игры.

Вчера, 2 октября, директор по дизайну BGS Эмиль Пальяруло рассказал о том, как ему разрешили убить Императора Тамриэля в ходе заданий фракции Тёмного Братства. Изначально разработчик планировал только убить двойника, однако Тодд Говард посчитал это неубедительным и скучным.

Если собираешься убить Императора, то убей Императора.

Пальяруло удивился, он даже не рассчитывал, что ему позволят по-настоящему убить Императора.

Тем забавне, что самой игре убить Императора сразу не получается — сначала умирает двойник, а в конце-концов протагонисту удаётся добраться и до настоящего главы региона.

После этого убийство настоящего Императора кажется ещё более значимым и крутым.

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года (11.11.11). В следующем месяце, 11 ноября 2021 года, культовую ролевую игру вновь переиздадут.