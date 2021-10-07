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Как Far Cry 6 выглядит и работает на PS5, Xbox Series и ПК

Как Far Cry 6 выглядит и работает на PS5, Xbox Series и ПК
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Канал ElAnalistaDeBits провёл техническое тестирование Far Cry 6, отметив, что разработчики хорошо оптимизировали новинку для различных платформ.

Причём только на ПК шутера может похвастаться трассировкой лучей — правда, отражения работают в гибридном варианте, зато тени заметно улучшились благодаря рейтрейсингу. На PS5 и Xbox Series игра тоже выглядит красиво, но никакой поддержки трассировки там нет.

Far Cry 6 — очень красивая игра. Мы сняли множество скриншотов Far Cry 6 — очень красивая игра. Мы сняли множество скриншотов

Технический анализ Far Cry 6

  • Автор анализа отметил, что новинка Ubisoft отлично работает на всех платформах — на старших консолях в динамическом 4К при 60 кадрах в секунду, что недурно;
  • Во время роликов на консолях установлено ограничение в 30 FPS и периодически случаются подвисания;
  • На PS5 лучше отражаются объекты, чем на Xbox Series;
  • У ПК, PS5 и Xbox Series X есть особый пакет текстур повышенного разрешения — он весит 26 гигабайт и отличия заметны;
  • Дальность прорисовки на ПК и PS5 одинаковая, а вот Xbox Series X в этом плане отстаёт.

Far Cry 6 уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Наш обзор новой части серии можно прочитать по ссылке. Там доступно два формата: текст и видео.

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