Как Far Cry 6 выглядит и работает на PS5, Xbox Series и ПК

Канал ElAnalistaDeBits провёл техническое тестирование Far Cry 6, отметив, что разработчики хорошо оптимизировали новинку для различных платформ.

Причём только на ПК шутера может похвастаться трассировкой лучей — правда, отражения работают в гибридном варианте, зато тени заметно улучшились благодаря рейтрейсингу. На PS5 и Xbox Series игра тоже выглядит красиво, но никакой поддержки трассировки там нет.

Технический анализ Far Cry 6

Автор анализа отметил, что новинка Ubisoft отлично работает на всех платформах — на старших консолях в динамическом 4К при 60 кадрах в секунду, что недурно;

Во время роликов на консолях установлено ограничение в 30 FPS и периодически случаются подвисания;

На PS5 лучше отражаются объекты, чем на Xbox Series;

У ПК, PS5 и Xbox Series X есть особый пакет текстур повышенного разрешения — он весит 26 гигабайт и отличия заметны;

Дальность прорисовки на ПК и PS5 одинаковая, а вот Xbox Series X в этом плане отстаёт.

Far Cry 6 уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Наш обзор новой части серии можно прочитать по ссылке. Там доступно два формата: текст и видео.