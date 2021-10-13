Rockstar Games сняла с продажи игры трилогии GTA, по которым будут ремастеры

Rockstar Games убрала из цифровых магазинов оригинальные версии GTA 3, Vice City и San Andreas. Они пропали с площадок Steam, Rockstar Games Launcher, PS Store и Microsoft Store. Издатель обещал сделать это во время анонса ремастеров экшенов.
Вскоре удалённые версии игр заменят их ремастеры. В новых играх обещаются нововведения в интерфейсе и графике, а также игровом процесcе. При этом Rockstar Games пообещала сохранить в них особую атмосферу оригинальной трилогии и подарить игрокам точно такой же опыт.
Rockstar Games анонсировала ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas в начале октября. До конца 2021 года релиз состоится на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Согласно утечкам, это произойдёт 11 ноября. В начале 2022-го сборник выпустят на мобильных устройствах.
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