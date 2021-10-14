Провальную Command & Conquer 4: Tiberian Twilight сняли с продаж в Steam

Electronic Arts изъяла Command & Conquer 4: Tiberian Twilight из продажи в Steam. Судя по всему, это произошло 12 октября. При заходе на страницу игры отображается уведомление о том, что по запросу издателя продукт больше не продаётся в Steam.
При этом в Origin — магазине Electronic Arts — проект всё ещё продаётся по цене 999 рублей за обычное издание и 1199 рублей за ультимативную версию.
Издания игры в Origin
С чем связано изъятие игры, неясно. Однако покупатели Steam-версии в последнее время сталкивались с ошибкой при попытке активации, вполне возможно, что она возникает из-за интеграции одинаковых ключей между двумя лаунчерами.
Command & Conquer 4: Tiberian Twilight — последняя на данный момент номерная часть серии. Она вышла в 2010 году. Игра получила смешанные отзывы от критиков и негативную реакцию от игроков. Из проблем выделяли плохую геймплейную основу в стиле MOBA, слабый сюжет, скучные миссии и необходимость постоянного подключения к интернету.
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