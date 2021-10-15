Сотрудники Valve рассказали о Steam Deck и дали советы по продвижению игр в магазине

Издание GameIndustry.biz провело стрим с сотрудниками Valve — Эриком Питерсоном и Олденом Кроллом. В основном вопросы касались портативной консоли Steam Deck и советам по продвижению своих игр в Steam.

По словам сотрудников, проверить работоспособность игры в Steam Deck можно даже без самого ПК. Для этого необходимо скачать инструмент Proton и посмотреть совместимость для Windows с Linux. Если игра и геймпад будут работать, значит, тайтл без проблем пойдёт и на Steam Deck. По словам разработчиков, разницу между девкитами и релизной версией «сложно заметить невооружённым глазом».

Valve ещё раз подчеркнула важность продвижения игр через теги, систему кураторов и внедрения расширенного количества локализаций. Например, в таких странах, как Япония, Китай, Южная Корея и Турция, пользователи очень редко приобретают проекты, если игра не переведена на местный язык.

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Питерсон и Кролл также предостерегли разработчиков о слишком ранних скидках и предзаказах. По их данным, если игра получает скидку в первые дни продаж, то это отпугивает пользователей — они начинают думать, что с продуктом что-то не так.

А предзаказы лучше не вводить заранее — они мешают продажам в первый день релиза, и игра может не попасть в рекомендательные алгоритмы Steam. Также сотрудники Valve развеяли слухи о списке желаемого. Оказывается, количество добавлений тайтла в вишлист никак не влияет на рекомендации другим пользователям того или иного продукта.

Под конец беседы разработчики рассказали о желании проводить ещё больше фестивалей демоверсий инди-игр на площадке. По их мнению, разработчикам качественных независимых игр нужно помогать в продвижении, а подобные мероприятия сильно поднимают интерес к будущим проектам.