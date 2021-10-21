Конференция Team Spirit: поздравление Шойгу и рассказы о победе на The International 2021

21 октября в 12:00 прошла пресс-конференция победителей The International 2021 по Dota 2 – Team Spirit. Игроки и менеджмент ответили на вопросы журналистов и оценили будущее СНГ-киберспорта.
Менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов в первую очередь рассказал, что значит победа российского клуба на главном турнире по Dota 2, сравнив её с победой в Лиге чемпионов.
Нашу победу на The International 10 можно сравнить с победой российского клуба в Лиге чемпионов. Это другая категория спорта, но с точки зрения масштаба и структуры турнира это больше всего похоже именно на Лигу чемпионов.
Капитан команды Ярослав Miposhka Найдёнов заявил, что Team Spirit изначально не была фаворитом и никто не ожидал победы коллектива из СНГ.
Наша команда была аутсайдером этого турнира — в нас не особо кто-то верил. Самым сильным регионом был Китай, на турнире присутствовало пять команд, если я не ошибаюсь. И каждая из них была довольно сильной. Для всех это стало нонсенсом — победа команды из СНГ-региона.
На вопрос о роли менеджеров, тренера и командного психолога ответил Александр TORONTOTOKYO Хертек — по его словам, благодаря им состав ни в чём не нуждался и в том числе поэтому победил на The International 10.
Кроме игроков, у нас два великолепных менеджера, которые помогали нам во всех вопросах — все мысли у нас были только в игре. Наш тренер, помимо того, что даёт советы по игре, также наш товарищ и друг — он поддерживает невероятную атмосферу в команде. С нами весь год работал психолог — он не смог с нами поехать на турнир, но всё равно всячески контактировал с нами через социальные сети и поддерживал нас, за это ему огромное спасибо.
Мирослав Mira Колпаков рассказал подробнее о том, от чего пришлось отказаться всей команде для достижения победы.
В первую очередь следует сказать, что мы отказались от полноценной личной жизни — очень много времени мы проводили на нашей базе, чтобы подготовиться к турниру. Помимо этого, о хобби и других личных делах тоже пришлось позабыть.
Илья Yatoro Мулярчук подробно описал свой типичный тренировочный день в Dota 2.
Тренировка происходит так: у нас расписаны по часам завтрак, обед и ужин. Мы просыпаемся, играем соло-матчи, потом мы играем командой, разбираем повторы наших игр и выводим ошибки. Всё это длится где-то 6-8 часов, а затем после 12 часов ночи, когда у нас отбой, мы снова идём играть в одиночку.
На вопрос о значении победы Team Spirit на СНГ-киберспорт высказался Александр TORONTOTOKYO Хертек. По его мнению, организации начнут копировать подход «Драконов» с психологической подготовкой игроков, что придаст мотивацию молодым игрокам в индустрии.
Победа Team Spirit послужит толчком для СНГ-сцены. Многие игроки увидят, что те, которые с ними были недавно на одном уровне, смогли выиграть The International. Также мне кажется, что менеджеру, подбору игроков и тренеру будет уделяться больше внимания. Организации, возможно, будут пытаться скопировать подход нашей команды. Я не уверен, что это хорошо, но, скорее всего, так и будет.
Игроки также высказались о самых неожиданных поздравлениях. Тренер команды Айрат Silent Газиев не думал, что «дело дойдёт до такого масштаба — поздравлений от первых лиц». Команду похвалили многие известные звёзды, артисты и политики и даже президент России Владимир Путин.
Александр TORONTOTOKYO Хертек был приятно удивлён поздравлению от министра обороны РФ Сергея Шойгу — он отправил телеграмму ему домой.
Меня поздравил мой земляк, министр обороны нашей страны — Сергей Шойгу, он отправил телеграмму ко мне домой. Мне и моей семье было очень приятно, что этот великий человек нас заметил.
The International 2021 прошёл с 7 по 17 октября в Бухаресте. В начале турнира Team Spirit чуть не вылетела с чемпионата на отборочных этапах. Коллектив не сразу набрал обороты в групповой стадии и смог пройти в верхнюю сетку плей-офф. При этом в Китае уже начали строить теории заговора касательно триумфа русских игроков.
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