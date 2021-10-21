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Конференция Team Spirit: поздравление Шойгу и рассказы о победе на The International 2021

Конференция Team Spirit: поздравление Шойгу и рассказы о победе на The International 2021
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21 октября в 12:00 прошла пресс-конференция победителей The International 2021 по Dota 2Team Spirit. Игроки и менеджмент ответили на вопросы журналистов и оценили будущее СНГ-киберспорта.

Менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов в первую очередь рассказал, что значит победа российского клуба на главном турнире по Dota 2, сравнив её с победой в Лиге чемпионов.

Нашу победу на The International 10 можно сравнить с победой российского клуба в Лиге чемпионов. Это другая категория спорта, но с точки зрения масштаба и структуры турнира это больше всего похоже именно на Лигу чемпионов.
Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

Капитан команды Ярослав Miposhka Найдёнов заявил, что Team Spirit изначально не была фаворитом и никто не ожидал победы коллектива из СНГ.

Наша команда была аутсайдером этого турнира — в нас не особо кто-то верил. Самым сильным регионом был Китай, на турнире присутствовало пять команд, если я не ошибаюсь. И каждая из них была довольно сильной. Для всех это стало нонсенсом — победа команды из СНГ-региона.

На вопрос о роли менеджеров, тренера и командного психолога ответил Александр TORONTOTOKYO Хертек — по его словам, благодаря им состав ни в чём не нуждался и в том числе поэтому победил на The International 10.

Кроме игроков, у нас два великолепных менеджера, которые помогали нам во всех вопросах — все мысли у нас были только в игре. Наш тренер, помимо того, что даёт советы по игре, также наш товарищ и друг — он поддерживает невероятную атмосферу в команде. С нами весь год работал психолог — он не смог с нами поехать на турнир, но всё равно всячески контактировал с нами через социальные сети и поддерживал нас, за это ему огромное спасибо.

Мирослав Mira Колпаков рассказал подробнее о том, от чего пришлось отказаться всей команде для достижения победы.

В первую очередь следует сказать, что мы отказались от полноценной личной жизни — очень много времени мы проводили на нашей базе, чтобы подготовиться к турниру. Помимо этого, о хобби и других личных делах тоже пришлось позабыть.
Как собиралась Team Spirit — чемпион The International 2021 Как собиралась Team Spirit — чемпион The International 2021

Илья Yatoro Мулярчук подробно описал свой типичный тренировочный день в Dota 2.

Тренировка происходит так: у нас расписаны по часам завтрак, обед и ужин. Мы просыпаемся, играем соло-матчи, потом мы играем командой, разбираем повторы наших игр и выводим ошибки. Всё это длится где-то 6-8 часов, а затем после 12 часов ночи, когда у нас отбой, мы снова идём играть в одиночку.

На вопрос о значении победы Team Spirit на СНГ-киберспорт высказался Александр TORONTOTOKYO Хертек. По его мнению, организации начнут копировать подход «Драконов» с психологической подготовкой игроков, что придаст мотивацию молодым игрокам в индустрии.

Победа Team Spirit послужит толчком для СНГ-сцены. Многие игроки увидят, что те, которые с ними были недавно на одном уровне, смогли выиграть The International. Также мне кажется, что менеджеру, подбору игроков и тренеру будет уделяться больше внимания. Организации, возможно, будут пытаться скопировать подход нашей команды. Я не уверен, что это хорошо, но, скорее всего, так и будет.

Игроки также высказались о самых неожиданных поздравлениях. Тренер команды Айрат Silent Газиев не думал, что «дело дойдёт до такого масштаба — поздравлений от первых лиц». Команду похвалили многие известные звёзды, артисты и политики и даже президент России Владимир Путин.

Александр TORONTOTOKYO Хертек был приятно удивлён поздравлению от министра обороны РФ Сергея Шойгу — он отправил телеграмму ему домой.

Меня поздравил мой земляк, министр обороны нашей страны — Сергей Шойгу, он отправил телеграмму ко мне домой. Мне и моей семье было очень приятно, что этот великий человек нас заметил.

The International 2021 прошёл с 7 по 17 октября в Бухаресте. В начале турнира Team Spirit чуть не вылетела с чемпионата на отборочных этапах. Коллектив не сразу набрал обороты в групповой стадии и смог пройти в верхнюю сетку плей-офф. При этом в Китае уже начали строить теории заговора касательно триумфа русских игроков.

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