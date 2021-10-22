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Создатели Darkest Dungeon 2 представили трейлер к выходу игры в ранний доступ

Создатели Darkest Dungeon 2 представили трейлер к выходу игры в ранний доступ
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Red Hook Studios представила мрачный трейлер роуглайка с пошаговыми боями Darkest Dungeon 2, который посвящён выходу игры в ранний доступ. Это случится уже 27 октября в магазине Epic Games.

По сюжету герою необходимо собрать отряд, снарядить дилижанс и отправиться в путешествие по разлагающейся земле в попытке остановить апокалипсис. Предстоит сражаться с монстрами и налаживать взаимодействие между членами команды — они все подвержены стрессу, который нужно снижать через развлечения.

В раннем доступе игроков ждёт приключение на пять часов и несколько классов. После прохождения открываются новые способности, предметы и улучшения дилижанса, которые можно использовать при повторном забеге.

Darkest Dungeon 2 станет эксклюзивом Epic Games Store на год, после чего она должна появиться на других площадках вроде Steam.

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