Создатели Darkest Dungeon 2 представили трейлер к выходу игры в ранний доступ

Red Hook Studios представила мрачный трейлер роуглайка с пошаговыми боями Darkest Dungeon 2, который посвящён выходу игры в ранний доступ. Это случится уже 27 октября в магазине Epic Games.
По сюжету герою необходимо собрать отряд, снарядить дилижанс и отправиться в путешествие по разлагающейся земле в попытке остановить апокалипсис. Предстоит сражаться с монстрами и налаживать взаимодействие между членами команды — они все подвержены стрессу, который нужно снижать через развлечения.
В раннем доступе игроков ждёт приключение на пять часов и несколько классов. После прохождения открываются новые способности, предметы и улучшения дилижанса, которые можно использовать при повторном забеге.
Darkest Dungeon 2 станет эксклюзивом Epic Games Store на год, после чего она должна появиться на других площадках вроде Steam.
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