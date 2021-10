Слух: Sackboy: A Big Adventure станет бывшим эксклюзивом PlayStation и выйдет на ПК

По слухам, стартовый эксклюзив PlayStation 5 под названием Sackboy: A Big Adventure выйдет на ПК. На это намекает страница приложения Steel PC в базе данных Steam.

В списке недавних обновлений значится sumoqa — оно было сделано 4 дня назад. По мнению пользователей, sumo — студия Sumo Digital, разработчики Sackboy: A Big Adventure, а qa — тестирование игры.

В разделе Depots также есть контентный файл Marmalade — так назывался костюм рыжего кота из LittleBigPlanet 2. Его не было в Sackboy на PlayStation, однако не исключено, что он появится в ПК-версии.

Костюм Marmalade из LBP 2

Также проект находился в утёкшем списке игр GeForce NOW в сентябре — как и недавно анонсированные на ПК God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Sackboy: A Big Adventure — платформер и спин-офф серии LittleBigPlanet, вышедший 20 ноября 2020 года. Игра получила положительные отзывы от игроков и критиков, средний балл на агрегаторе MetaCritic составляет 79/100.