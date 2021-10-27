На PS5 добавили сервис Apple Music

Sony и Apple выпустили музыкальное приложение Apple Music на PlayStation 5. Оно уже доступно в разделе «Приложения», однако пока его там можно найти только через поиск.

Функционал Apple Music на консоли полностью повторяет возможности Spotify: песни можно слушать хоть во время игры, а переключаться и настраивать всё можно в специальном всплывающем окне. Это второе музыкальное приложение для PS5.

Как отмечает Sony, в Apple Music доступно свыше 90 млн композиций, включая курируемую подборку треков, 4К-клипы и радиостанции.

При этом никаких акций, как было с Apple TV+, владельцам консоли не предложили — ни года бесплатной подписки, ни чего-то ещё. По слухам, кстати, музыкальный сервис Apple вскоре появится и на Xbox.