На PS5 добавили сервис Apple Music
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Sony и Apple выпустили музыкальное приложение Apple Music на PlayStation 5. Оно уже доступно в разделе «Приложения», однако пока его там можно найти только через поиск.
Функционал Apple Music на консоли полностью повторяет возможности Spotify: песни можно слушать хоть во время игры, а переключаться и настраивать всё можно в специальном всплывающем окне. Это второе музыкальное приложение для PS5.
Как отмечает Sony, в Apple Music доступно свыше 90 млн композиций, включая курируемую подборку треков, 4К-клипы и радиостанции.
При этом никаких акций, как было с Apple TV+, владельцам консоли не предложили — ни года бесплатной подписки, ни чего-то ещё. По слухам, кстати, музыкальный сервис Apple вскоре появится и на Xbox.
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